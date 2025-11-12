На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин поссорился со своей гостьей и избил ее кочергой по голове

В Карелии мужчина поссорился с гостьей и избил ее кочергой по голове
Shutterstock

В Карелии во время застолья со спиртным мужчина избил гостью кочергой. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел, когда женщина пришла в гости к своему 51-летнему знакомому. Во время совместного распития спиртных напитков между приятелями возникла ссора. В ходе конфликта мужчина схватил металлическую кочергу, нанес женщине удар по голове и рассек ей лоб. Пострадавшая испугалась и позвонила в экстренные службы.

Госпитализация женщине не потребовалась. Полученную травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ. Теперь мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее новые знакомые избили и ограбили мужчину во время распития спиртного в Москве.

