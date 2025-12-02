В Госдуму внесли проект о регламентации разведения домашних животных

В Госдуму внесли законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В документе законодательно определяются такие ключевые понятия, как заводчик, разведение и свидетельство о происхождении.

Законопроект предусматривает закрепление ведения учета заводчиков за одной некоммерческой организацией по каждому виду животных — при условии, что она работает более чем в половине регионов страны. Отбор таких организаций по установленным критериям, а также ведение общего учета и контроль предлагается поручить федеральному органу исполнительной власти, отвечающему за обращение с животными. На региональном уровне функции будут выполнять структурные подразделения — иные организации, их отделения, филиалы или представительства.

Документ подразумевает установление нормативного порядка и требования в отношении ключевых функций такой организации: определения суммы целевых взносов, внесения заводчиков в реестр и снятия их с учета. Ожидается, что это позволит комплексно исключить риски злоупотреблений со стороны таких некоммерческих организаций.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда россиян обяжут регистрировать собак.