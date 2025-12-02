На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге с 2026 года для чиновников и депутатов появится новая медицинская опция

В Петербурге депутатам и их семьям разрешат лечиться по ДМС
Depositphotos

В Петербурге приняли закон, разрешающий госслужащим, включая чиновников, депутатов и губернатора, пользоваться добровольным медицинским страхованием (ДМС) за счет бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

По словам одного из авторов инициативы, депутата Законодательного собрания Петербурга Дениса Четырбока, возможность введения ДМС для госслужащих предусмотрена на федеральном уровне. Кроме того, депутаты и чиновники смогут продолжить пользоваться услугами обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку в ДМС, в частности, не входят услуги стоматолога.

Законопроект предусматривает, что высшие должности лица, такие как губернатор и депутаты, смогут также застраховать членов своих семей. Нововведение вступит в силу с января 2026 года.

До этого губернатор Нижегородской области подписал указ о премировании чиновников за сообщения о коррупции. В документе говорится, что доложить о попытке подкупа чиновник должен будет напрямую губернатору. За это ему полагается единовременное поощрение в размере 50% от зарплаты. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее в России предложили применить опыт Сингапура по снижению коррупции.

