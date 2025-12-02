На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Осы начали нападать на россиян из-за аномально теплой погоды

Россиян атакуют осы из-за аномально теплой осени
close
Depositphotos

Россиян атакуют осы из-за теплой осени, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Злые» насекомые, по словам пострадавших, кусают в затылок, кисти рук и лицо. У некоторых на фоне укусов развивается аллергия», – передает издание.

Как отмечается, жители некоторых регионов в центральной части и юга России массово жалуются на несвойственную этому времени года активность жалящих насекомых. Обычно осы впадают в спячку в конце октября — начале ноября. Однако в этом году, благодаря теплой осени, их цикл сбился.

Агрессивные насекомые испытывают стресс из-за изменения погодных условий и недостатка пищи. Так, большинства рабочих особей, занимающихся поиском еды, уже нет, пишут журналисты.

В октябре в одном из Московских парков на посетительницу напали осы, после чего девушку с анафилактическим шоком доставили в институт имени Склифосовского. Пострадавшая от атаки жалящих насекомых успела вызвать скорую помощь, после чего потеряла сознание. Прибывшая на место бригада нашла девушку в тяжелом состоянии. Впоследствии фельдшеры подключили ее к аппарату ИВЛ и доставили в больницу, где врачам удалось стабилизировать состояние пациентки.

Ранее в Рязани спасли школьника, у которого развился анафилактический шок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами