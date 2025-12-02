Осы начали нападать на россиян из-за аномально теплой погоды

Россиян атакуют осы из-за теплой осени, сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Злые» насекомые, по словам пострадавших, кусают в затылок, кисти рук и лицо. У некоторых на фоне укусов развивается аллергия», – передает издание.

Как отмечается, жители некоторых регионов в центральной части и юга России массово жалуются на несвойственную этому времени года активность жалящих насекомых. Обычно осы впадают в спячку в конце октября — начале ноября. Однако в этом году, благодаря теплой осени, их цикл сбился.

Агрессивные насекомые испытывают стресс из-за изменения погодных условий и недостатка пищи. Так, большинства рабочих особей, занимающихся поиском еды, уже нет, пишут журналисты.

В октябре в одном из Московских парков на посетительницу напали осы, после чего девушку с анафилактическим шоком доставили в институт имени Склифосовского. Пострадавшая от атаки жалящих насекомых успела вызвать скорую помощь, после чего потеряла сознание. Прибывшая на место бригада нашла девушку в тяжелом состоянии. Впоследствии фельдшеры подключили ее к аппарату ИВЛ и доставили в больницу, где врачам удалось стабилизировать состояние пациентки.

Ранее в Рязани спасли школьника, у которого развился анафилактический шок.