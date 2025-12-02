На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новой Зеландии 27-летняя девушка победила терминальную стадию рака мозга

Daily Mail: новозеландка Пейдж Суистед поборола терминальную стадию рака мозга
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Новой Зеландии Пейдж Суистед поборола терминальную стадию рака мозга. Ее историю назвали настоящим чудом, пишет издание Daily Mail.

Девушка обратилась к врачам весной прошлого года с жалобой на онемение пальцев правой руки. Тогда у Суистед диагностировали агрессивную астроцитому четвертой стадии, такая форма онкологического заболевания обычно встречается у детей, уточняет портал.

Врачи говорили Пейдж, что ей осталось жить около 18 месяцев.

«Было так тяжело это слышать. У меня есть младшие брат и сестра, и я могла думать только о том, как бы поскорее увидеть, как они вырастут», — сказала она.

По словам Суистед, опухоль нашли, когда она уже была размером с шар для гольфа.

Жительница Новой Зеландии проходила лечение 13 месяцев: от лучевой и химио-терапии были серьезные побочные эффекты, вспоминает девушка. Все тело было в синяках, Пейдж с трудом двигалась. Иногда, отмечает Суистейд, она не могла даже говорить. Все время рядом с Пейдж была мама.

После терапии девушка пришла к врачам за новым прогнозом, тогда специалисты не поверили своим глазам, не увидев опухоли на снимках. Однако, несмотря на это, врачи отказываются объявить Пейдж здоровой. Возможно, опухоль исчезла, но микроскопические раковые клетки все еще могут скрываться там, где сканирование их не обнаруживает.

Ранее ученые выяснили, когда химиотерапия опасна для сердца.

