Семья в Индии устроила похороны для любимой машины

The Times of India: в Индии семья устроила похороны автомобилю
Times of India

Необычная церемония захоронения автомобиля, ставшего семейным талисманом, прошла в деревне Падаршинга, штат Гуджарат, пишет The Times of India. Владелец, строительный предприниматель Санджай Полара, устроил пышные похороны своему 12-летнему минивэну, в которых приняли участие около 1500 человек.

Автомобиль, украшенный цветами и гирляндами, был торжественно перевезен с фермы семьи, где для него подготовили специальную могилу глубиной 4,5 метра. После проведения индуистского ритуала самадхи с чтением мантр и подношением лепестков роз, машину, накрытую зеленой тканью, опустили в землю с помощью строительной техники.

«Я купил эту машину почти 12 лет назад, и она принесла семье процветание и уважение, — объяснил Полара.

По словам владельца, автомобиль стал символом удачи для его семьи и бизнеса. На организацию церемонии, включавшую обряд с участием священнослужителей и угощение для полутора тысяч гостей, было потрачено около $4000. На месте захоронения планируется посадить дерево.

Ранее в Индии мужчина подал признаки жизни на собственных похоронах.

