В Индии мужчина подал признаки жизни на собственных похоронах

NDTV: в Индии мужчина ожил на своих похоронах

В Индии мужчина подал признаки жизни на своих похоронах и был возвращен в больницу, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, мужчина получил серьезные травмы в результате несчастного случая несколько дней назад и был доставлен в частную больницу. По словам родственников, врачи сообщили, что не смогли его спасти, после чего семья начала готовиться к похоронной процессии.

«Когда мы уже собирались хоронить его, он вдруг зашевелился и закашлял. Мы немедленно отвезли его в районную больницу. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, состояние — тяжелое, но стабильное», — рассказал один из родственников индийца.

Однако администрация клиники опровергла заявления семьи, заявив, что родственники, вероятно, неверно истолковали медицинские термины, использованные врачами при объяснении состояния пациента.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в Индии и поднял вопросы о коммуникации между медперсоналом и семьями пациентов, а также о точности диагностики в критических случаях.

Ранее 88-летняя пенсионерка «ожила» в гробу, удивив сотрудников похоронного агентства.