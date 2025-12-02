На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уроженец Ставрополья рассылал клиентам приглашения на свадьбу с наркотиками

Прокуратура г. Санкт-Петербурга

В Петербурге перед судом предстанет уроженец Ставрополья, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, «бизнес» мужчины работал в период с января 2023 года по январь 2025. 33-летний фигурант узнавал у покупателей адреса и оформлял отправление с приглашением на свадьбу, в которые он клал наркотики и психотропные вещества.

В случае, если «клиенты» хотели забрать товар на территории Петербурга или Ленобласти, фигурант предлагал разместить его в специальных местах.

«Кроме того, обвиняемый предлагал соучастникам за процент от преступного дохода размещать сведения о сбываемых ими наркотиках на «витринах» его интернет-магазинов», – сообщается в публикации.

Во время обысков по делу в квартире нашли наркотики, среди них – кокаин, гашиш и мефедрон. Также там обнаружили инструменты для фасовки и приглашения.

Всего мужчина причастен к 194 эпизодам, пять из них – на территории Ставрополья.

Ранее пермяк заманивал школьниц в свое кафе, давал наркотики и насиловал.

