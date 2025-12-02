Десятилетняя девочка умерла в приемном покое российской больницы

В Обнинске ребенок после повышения температуры умер в приемном покое больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Все началось с того, что у девочки поднялась температура. Медики сделали ребенку укол и отправили домой, однако спустя время у малолетней вновь поднялась температура и начались судороги.

Родители повторно повезли ее в медицинское учреждение. Однако до врачебного кабинета девочка не дошла — ей стало плохо у входа в приемное отделение. В результате она скончалась, врачам не удалось ей помочь.

До этого в Москве мать убила молотком дочь и пыталась свести счеты с жизнью. Помимо этого, она нанесла ему несколько травм ножом. После этого ее доставили в медицинское учреждение и возбудили уголовное дело.

Ранее на Ставрополье беременная женщина умерла в роддоме прямо перед родами.