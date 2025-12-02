На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Десятилетняя девочка умерла в приемном покое российской больницы

В Обнинске десятилетняя девочка умерла в приемном покое больницы
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Обнинске ребенок после повышения температуры умер в приемном покое больницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Все началось с того, что у девочки поднялась температура. Медики сделали ребенку укол и отправили домой, однако спустя время у малолетней вновь поднялась температура и начались судороги.

Родители повторно повезли ее в медицинское учреждение. Однако до врачебного кабинета девочка не дошла — ей стало плохо у входа в приемное отделение. В результате она скончалась, врачам не удалось ей помочь.

До этого в Москве мать убила молотком дочь и пыталась свести счеты с жизнью. Помимо этого, она нанесла ему несколько травм ножом. После этого ее доставили в медицинское учреждение и возбудили уголовное дело.

Ранее на Ставрополье беременная женщина умерла в роддоме прямо перед родами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами