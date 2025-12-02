На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пройдет ежегодная конференция Сбера по процессной аналитике

Сбер проведет конференцию Sber Process Mining Conf 22 января
true
true
true
close
Shutterstock

Сбер проведет 22 января в Москве вторую ежегодную конференцию Sber Process Mining Conf, сообщает пресс-служба банка.

Главной темой конференции станут новые возможности в Process Mining на основе технологий ИИ.

В рамках конференции пройдут панельные дискуссии, интерактивные сессии и тест-драйвы сервисов.

В Сбере отметили, что обмен опытом между представителями разных компаний поможет профессиональному сообществу лучше понять возможности Process Mining.

Как рассказал заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов, экономический эффект от применения технологии Process Mining в Сбере превысил 26 млрд рублей с 2021 года.

«Сбер первым в России начал системно развивать это направление и делиться опытом, в том числе создал конференцию, объединяющую рынок. Мы видим огромный потенциал в объединении процессной аналитики с искусственным интеллектом, ведь это открывает совершенно новые горизонты для бизнеса», — сказал он.

