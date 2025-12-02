На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Проект «Зима в Москве» стартовал в столице

Более 1000 мероприятий пройдет в рамках нового сезона «Зимы в Москве»
Пресс-служба проекта «Зима в Москве»

В столице начался масштабный проект «Зима в Москве». В его рамках более чем на 400 площадках в разных районах города организуют тысячи мероприятий, в фокусе проекта — семейные ценности, взаимопомощь и любовь к Родине, сообщили организаторы.

Уточняется, что программа проекта включает дегустации необычных блюд, театрализованные представления, тематические вечеринки, творческие мастер-классы, кинопоказы, экскурсии и многое другое. Подчеркивается, что каждый гость сможет найти занятие по душе, открыть для себя новые увлечения и тепло провести время с родными и близкими.

Также в рамках проекта в городе пройдет ряд фестивалей. С 12 декабря 2025 по 11 января 2026 года состоится «Путешествие в Рождество». В кинопарке «Москино» всю зиму будет проходить особая сказочная программа. В концертном зале «Зарядье» с 2 по 31 декабря состоится IV зимний фестиваль.

Кроме того, в столице с 1 декабря 2025 по 28 февраля 2026 года пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы». Гостей ждет погружение в атмосферу столицы XIX века.

Выступить в роли волшебника москвичи и гости столицы смогут на благотворительном фестивале «Город неравнодушных», который пройдет 6–7 декабря на Болотной площади.

Юных гостей ждут в Московской усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино», где также запланирована масштабная праздничная программа. Кроме того, на катках столицы пройдут ледовые шоу, спектакли и концерты.

Одной из центральных площадок «Зимы в Москве» станет территория Дворца пионеров на Воробьевых горах — с 10 декабря 2025 по 28 февраля 2026 года здесь будут работать две лыжные трассы и бесплатный каток площадью четыре тысячи квадратных метров.

Отдельное внимание в рамках проекта будет уделено уподдержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту. Для них организуются адресные программы, гуманитарные акции, концерты и благотворительные инициативы.

Также гости «Зимы в Москве» смогут выбрать подарок для себя и близких на ярмарках с новогодними сувенирами и в павильонах «Сделано в Москве», где столичные предприниматели представят оригинальные товары собственного производства. Отмечается, что предприниматели и компании сегодня становятся полноправными соавторами городского праздника, город в ответ открывает для бизнеса программы поддержки и признания.

«Зима в Москве» продлится до 28 февраля 2026 года.

