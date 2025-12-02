На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«В порыве чувств»: в Петербурге мужчина задушил девушку во время соития в апарт-отеле

В апарт-отеле в центре Петербурга нашли тело задушенной девушки
Lee Charlie/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге мужчину подозревают в убийстве девушки в апарт-отеле. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одном из номеров гостиницы на Невском проспекте. В комнате обнаружили тело девушки с признаками механической асфиксии. Подробности не уточняются.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан 31-летний мужчина», – сообщается в публикации.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

По данным «Mash на Мойке», мужчина во время соития мог задушить свою партнершу. Как сообщает «Фонтанка», по предварительной информации, убитая оказывала фигуранту услуги сексуального характера и «была задушена клиентом в порыве чувств».

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Суд будут просить об аресте для подозреваемого. Известно, что он является уроженцем республики Северного Кавказа.

Ранее иностранцы изнасиловали россиянку, задушили и бросили в яме.

