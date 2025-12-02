В Москве обсудят образ успешной женщины в бизнесе и медиа

Ассоциация менеджеров проведет деловое ток-шоу об образе женщины-лидера в медиа

Ассоциация менеджеров 11 декабря проведет ток-шоу «Женское лидерство и семейные ценности: образы успеха в современном мире», сообщает пресс-служба ассоциации.

В рамках встречи участники обсудят образ успешной женщины в медиа и бизнесе, как материнство формирует лидерские качества женщины и другие вопросы.

В ассоциации отметили, что при регистрации на мероприятие гости смогут задать свой вопрос по теме.

Модератором дискуссии выступит директор по коммуникациям Ассоциации менеджеров Светлана Баранова.

В ток-шоу также примут участие сопредседатель комитета по СМИ, генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова, сопредседатель комитета по женскому лидерству, генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская, сопредседатель комитета по женскому лидерству, директор по персоналу СКБ Контур Наталья Пичугина и другие.

Медиахолдинг Rambler&Co выступит информационным партнером мероприятия.