На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ заявили, что решения суда не должны быть катализаторами мошеннических схем

Краснов: судебные решения не могут становиться катализаторами мошеннических схем
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Судебные решения не должны становиться катализаторами мошеннических схем, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов. Его слова передает ТАСС.

Во вторник, 2 декабря, специалист принял участие в пленарном заседании Совета судей России в Москве. В ходе встречи Краснов отметил, что судебные решения не могут содержать в себе намеки и ничем не подкрепленные оценочные суждения.

«Они не должны <...> порождать двойственность толкования, а тем более являться катализатором мошеннических и иных незаконных схем. К сожалению, такие факты имеются», — подчеркнул председатель ВС РФ.

Также он назвал недопустимыми такие ситуации, в которых суды принимают решения в угоду региональным или местным властям. Кроме того, Краснов заявил о неприемлемости обслуживания интересов коммерческих структур.

По его словам, судебную практику необходимо формировать исключительно на основе закона и правовых позиций Верховного суда России. Соответствующие позиции содержатся в актах официального судебного толкования и различных обзорах, уточнил председатель.

Как сказал Краснов, повышение качества судебных решений остается одной из актуальных задач. При этом ее выполнение напрямую влияет на уровень экономической и социальной стабильности в стране, а также доверия граждан к государству в целом и системе правосудия в частности.

Ранее Краснов призвал к «жесткой реакции» на коррупцию судей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами