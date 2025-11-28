На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Косметолог рассказала о вреде стресса для кожи

Косметолог Радица заявила, что стресс провоцирует воспаления на коже и акне
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Стресс негативно сказывается на состоянии кожи — кортизол съедает гиалуроновую кислоту, снижая увлажненность и упругость. Об этом «Газете.Ru» рассказала косметолог-эстетист СПА-клиники «Восточный экспресс» Лилиана Радица.

«Стресс — естественная реакция организма на внешние или внутренние факторы, однако если эта реакция затягивается, то негативно сказывается как на здоровье, так и на состоянии кожи. Повышается уровень кортизола — он съедает гиалуроновую кислоту, что влечет за собой снижение увлажненности и упругости кожи. Нарушается деятельность сальных желез и так далее. Все это может проявляться как в виде сухости и раздражения, так и увеличения воспаленных элементов и акне. Прежде всего нужно помочь себе успокоиться и снять напряжение. Отправляйтесь на прогулку, запланируйте поездку. Здорово расслабляют СПА-программы, включающие массаж тела, лица и головы», — сказала Радица.

Приятные запахи, нежные текстуры, прикосновения — все это также работает как антистресс, добавила эксперт.

«Специальные SOS-уходы на основе экстрактов ромашки, алоэ вера, календулы, центеллы азиатской, лаванды, пантенола или пептидов способны успокоить кожу, а как следствие, и нервную систему. Все это есть в арсенале каждой клиники или салона красоты. Если у вас кожа жирная и склонная к воспалению, акне, рекомендуются различные программы ухода на базе цинка, серы, зеленого чая, глины, АНА- или салициловой кислоты, витамина А — все это подбирается в индивидуальном порядке», — пояснила Радица.

В период стресса она рекомендовала исключить агрессивные, терапевтические процедуры, которые сопровождаются болевыми ощущениями и напряжением. Например, инъекционные и некоторые аппаратные методы, лазер, жесткие пилинги.

«Лучше возьмите за правило в домашних условиях принимать расслабляющие ванны с морской солью и успокаивающими ароматическими маслами лаванды, герани или мяты. Японские профессиональные линии для домашнего ухода предлагают ритуальный подход в применении нескольких средств, которые необходимо наносить друг за другом. Сначала три этапа очищения, затем несколько сывороток и завершающий — крем. Подобный подход также очень эффективно расслабляет и успокаивает. Чтобы усилить результативность, можно создавать определенную атмосферу: приглушить свет, включить музыку, использовать ароматические свечи, приятные текстуры продуктов ухода», — рекомендовала Радица.

Ранее врач рассказала, какие заболевания кожи обостряются в осенне-зимний период.

