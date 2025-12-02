Молодые ученые Бауманки разработают инженерные решения для Wildberries & Russ

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана приступили к совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Об этом сообщили в пресс-службе РВБ.

Отмечается, что основой для сотрудничества стало соглашение, подписанное на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года главой РВБ Татьяной Ким и ректором вуза Михаилом Гординым. Проект объединяет научный потенциал одного из ведущих технических вузов страны и практический инжиниринговый опыт компании.

«Партнерство с одним из ведущих технических вузов страны открывает для нас уникальные возможности в сфере совместных научно‑исследовательских работ. Мы рады поделиться опытом экспертов компании со студентами МГТУ им. Баумана — будущими ИТ‑кадрами, которые уже сейчас вместе с нами формируют технологический ландшафт страны», — отметил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

В рамках соглашения стороны разработают и согласуют технические задания на расчеты прочности конструкций полуприцепов, а также создадут методики оценки нагрузочных режимов для анализа долговечности рам и элементов подвески. Все результаты будут оформлены в виде экспертных заключений и документов, соответствующих установленным требованиям.

Как уточнили в РВБ, совместная работа направлена на повышение надежности продукции и ускоренное внедрение инновационных инженерных решений.

Кроме того, в компании считают, что соглашение заложило основу для долгосрочного партнерства в области развития технологических компетенций, обмена опытом и укрепления позиций отечественного машиностроения. РВБ рассчитывает, что интеграция научных и производственных подходов позволит оперативнее выводить на рынок востребованные и технологически продвинутые решения.