На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодые ученые Бауманки разработают инженерные решения для Wildberries & Russ

РВБ и Бауманка запустили совместные инженерные исследования
close
Depositphotos

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) и Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана приступили к совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР). Об этом сообщили в пресс-службе РВБ.

Отмечается, что основой для сотрудничества стало соглашение, подписанное на Петербургском международном экономическом форуме в июне текущего года главой РВБ Татьяной Ким и ректором вуза Михаилом Гординым. Проект объединяет научный потенциал одного из ведущих технических вузов страны и практический инжиниринговый опыт компании.

«Партнерство с одним из ведущих технических вузов страны открывает для нас уникальные возможности в сфере совместных научно‑исследовательских работ. Мы рады поделиться опытом экспертов компании со студентами МГТУ им. Баумана — будущими ИТ‑кадрами, которые уже сейчас вместе с нами формируют технологический ландшафт страны», — отметил директор департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

В рамках соглашения стороны разработают и согласуют технические задания на расчеты прочности конструкций полуприцепов, а также создадут методики оценки нагрузочных режимов для анализа долговечности рам и элементов подвески. Все результаты будут оформлены в виде экспертных заключений и документов, соответствующих установленным требованиям.

Как уточнили в РВБ, совместная работа направлена на повышение надежности продукции и ускоренное внедрение инновационных инженерных решений.

Кроме того, в компании считают, что соглашение заложило основу для долгосрочного партнерства в области развития технологических компетенций, обмена опытом и укрепления позиций отечественного машиностроения. РВБ рассчитывает, что интеграция научных и производственных подходов позволит оперативнее выводить на рынок востребованные и технологически продвинутые решения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами