Краснодарка пожаловалась на грибок половых органов у дочери после похода в бассейн

Жительница Краснодара рассказала, что ее дочь заразилась грибком в бассейне для детей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам женщины, она водила двухлетнюю дочь в частный бассейн несколько раз. После восьмого занятия мать обратила внимание на сыпь на половых органах ребенка.

Сначала предполагалось, что у ребенка аллергия, но, несмотря на лечение, симптомы не проходили. После обследования у маленькой пациентки обнаружили грибковую инфекцию.

После лечения у девочки поднялась температура выше 40 градусов. Выяснилось, что инфекция попала в мочевыводящие пути.

«Вдобавок к этому доктора выявили боковирус, который появился из-за сниженного после инфекции иммунитета», – сообщается в публикации.

На данный момент пострадавшая пьет антибиотики и необходимые лекарства.

По словам матери, на ее вопросы представители администрации бассейна не ответили. Женщина направила жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее поход в севастопольский бассейн обернулся ожогами для пятилетнего посетителя.