Врачи ответили, можно ли похудеть на картофельной диете

Pravda.Ru: картофельная диета не поможет добиться эффективного похудения
Картофельная диета, которая основывается на том, что в течение нескольких дней человек ест в основном только отварной или запеченный картофель без масла и соусов, не поможет добиться эффективного похудения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Такое питание даст выраженное чувство сытости, однако, его главным минусом является перекос по нутриентам. Специалисты пояснили, что в этом случае организм не получает достаточное количество белка, полезных жиров, ряда витаминов и микроэлементов. Это может привести к потере мышечной массы.

«Монодиеты формируют жесткое деление на «правильные» и «запрещенные» продукты. После нескольких дней «идеального» питания многие срываются на сладкое, фастфуд или алкоголь, а затем испытывают чувство вины и запускают новый цикл ограничений. То же происходит и с громкими обещаниями «чистки организма», которые подробно разбираются в материале о детокс-диетах и чаев для очищения», — добавили в сообщении.

Врач-эндокринолог, диетолог Ирина Кумышева до этого рассказала «Газете.Ru», что препараты для снижения веса помогают пациентам эффективно начать движение к цели, однако для закрепления результата важно поддерживать новые привычки.

Ранее россиян предупредили об опасности жидкой диеты.

