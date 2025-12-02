Врач рассказал, какие профессии чаще всего приводят к инвалидности пальцев

Повреждения кисти рук — одна из самых частых причин временной потери трудоспособности. О том, представители каких профессий чаще всего получают травмы пальцев, и почему именно руки становятся «мишенью» производственных рисков, «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Владимир Пазычев.

По словам врача, рабочие металлургических и машиностроительных предприятий входят в группу наибольшего риска — 80% травм кисти разной степени тяжести. Однако цифровые профессии тоже попадают в категорию травмоопасных.

Как объяснил врач, мелкая моторика рук программистов, фронтенд-разработчиков, дата-аналитиков часто страдает при постоянной работе за компьютером. По словам травматолога, монотонные движения приводят к онемению пальцев, потере чувствительности и слабости захвата, иногда к воспалению сухожилий и сдавлению нервов в зоне запястья, через которую проходят важные кровеносные сосуды. Нарастая постепенно, такие симптомы могут привести к атрофии мышц и потере функции кисти.

«Тем не менее, как уже было сказано, группу наибольшего риска входят рабочие металлургических и машиностроительных предприятий. У слесарей и токарей сочетание факторов — острые металлические кромки, тяжелые детали, виброинструменты и высокая скорость работы — создают идеальную «почву» для травм кисти. Мелкая стружка, сорвавшийся ключ или неверно установленная деталь могут мгновенно привести к глубоким порезам или раздроблению фаланг», — отмечает врач.

Сварщики и электрики тоже нередко получают повреждения при ремонте оборудования — руки постоянно страдают от ударов о металлические поверхности. А грузчики и такелажники чаще всего травмируют пальцы при работе с тросами и проволокой — во время закрепления крупногабаритных грузов.

Строительная отрасль — вторая по распространенности, где можно получить травму кисти. Регулярные нагрузки, перенос тяжелых материалов, работа инструментами, требующими мощного хвата, неожиданные падения во время строительных работ — все это приводит к разным видам травм кисти, от вывихов до переломов пальцев и болезненных растяжений связок.

В группу риска также входят сельхозработники. Агрегаты сельскохозяйственных машин — барабаны молотилок, щелкающие ролики, ручные стартеры тракторов — нередко становятся причиной мгновенной ампутации пальцев. По словам травматолога, одна из самых частых причин травм — попытка «на ходу» убрать застрявший предмет или скошенную траву из сельхозтехники.

«Работник тянется рукой к молотилке в тот момент, когда механизм вращается — и буквально за секунду происходит серьезная травма. Это тот случай, где повреждение кисти может быть необратимым», — предупреждает врач.

Тем не менее, как подчеркнул травматолог, несмотря на всю тяжесть травм кисти, во многих случаях проблему все-таки можно решить, но только при своевременном обращении к специалистам.

Современная хирургия позволяет проводить как микрооперации поврежденных фаланг, так и более сложные вмешательства. Среди наиболее эффективных, с точки зрения эксперта, реплантация (приживление) пальцев при ампутациях, артроскопические операции на суставах кисти или остеосинтез (восстановление костей кисти с помощью установки мини-пластин).

«Наша задача — сохранить подвижность и функциональность кисти, а значит, возможность нормально работать. А технологии, которые у нас сейчас есть, позволяют делать это точно и максимально бережно», — подытожил Пазычев.

