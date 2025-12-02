На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, почему нельзя есть лежа

Врач Гостроус: привычка есть лежа может закончиться тяжелой пневмонией
true
true
true
close
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Привычка есть лежа кажется многим безобидной, однако это может привести к опасным последствиям для здоровья и даже жизни человека. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.

Как обратила внимание специалист, прием пищи в положении лежа нарушает естественные процессы пищеварения. Дело в том, что вся пищеварительная система работает правильно только в вертикальном положении или сидя с прямой спиной — тогда пища под действием гравитации плавно проходит по пищеводу в желудок. В положении лежа этот естественный путь затруднен. Пище приходится преодолевать силу тяжести, что может замедлить ее движение.

«Желудок — это мышечный орган, который в положении лежа находится в неправильной позиции. Это мешает его нормальным сокращениям (перистальтике), необходимым для тщательного перемешивания пищи с желудочным соком. В результате пища может задерживаться в желудке дольше, вызывая чувство тяжести, вздутие и дискомфорт», — предупредила врач.

Особую опасность, по словам специалиста, представляет риск аспирации. В горизонтальном положении вход в дыхательное горло находится на одном уровне с пищеводом, что значительно повышает риск того, что кусок пищи или капля жидкости попадут «не в то горло». В худшем случае это может привести к аспирации — попаданию инородных тел в легкие, что чревато развитием тяжелой пневмонии.

Кроме того, нахождение в лежачем положении с полным желудком повышает вероятность рефлюкса и изжоги. Если это происходит регулярно, то слизистая пищевода повреждается, что может привести к серьезным заболеваниям.

Среди менее очевидных, но важных последствий специалист назвала неполное усвоение питательных веществ, из-за чего организм может недополучить из них витамины, минералы и другие полезные вещества. Возможно нарушение осанки, если человек опирается на локоть или находится в другой неестественной позе.

Кроме того, следует учитывать и психологический аспект: прием пищи лежа часто ассоциируется с болезнью, когда человек ослаблен. Регулярная привычка есть в кровати может неосознанно влиять на восприятие процесса питания, лишая его важной социальной и культурной составляющей. Организм не «настраивается» на прием пищи, что также может негативно сказаться на пищеварении.

Отдельно гастроэнтеролог подчеркнула, что привычка есть лежа особенно опасна для людей с заболеваниями ЖКТ, включая гастрит, ГЭРБ и грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, а также для пожилых людей и маленьких детей, у которых механизмы глотания и защиты дыхательных путей еще несовершенны или могут быть ослаблены.

Ранее врач перечислила самые вредные способы приготовления еды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами