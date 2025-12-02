Россиян предупредили, почему нельзя есть лежа

Привычка есть лежа кажется многим безобидной, однако это может привести к опасным последствиям для здоровья и даже жизни человека. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус.

Как обратила внимание специалист, прием пищи в положении лежа нарушает естественные процессы пищеварения. Дело в том, что вся пищеварительная система работает правильно только в вертикальном положении или сидя с прямой спиной — тогда пища под действием гравитации плавно проходит по пищеводу в желудок. В положении лежа этот естественный путь затруднен. Пище приходится преодолевать силу тяжести, что может замедлить ее движение.

«Желудок — это мышечный орган, который в положении лежа находится в неправильной позиции. Это мешает его нормальным сокращениям (перистальтике), необходимым для тщательного перемешивания пищи с желудочным соком. В результате пища может задерживаться в желудке дольше, вызывая чувство тяжести, вздутие и дискомфорт», — предупредила врач.

Особую опасность, по словам специалиста, представляет риск аспирации. В горизонтальном положении вход в дыхательное горло находится на одном уровне с пищеводом, что значительно повышает риск того, что кусок пищи или капля жидкости попадут «не в то горло». В худшем случае это может привести к аспирации — попаданию инородных тел в легкие, что чревато развитием тяжелой пневмонии.

Кроме того, нахождение в лежачем положении с полным желудком повышает вероятность рефлюкса и изжоги. Если это происходит регулярно, то слизистая пищевода повреждается, что может привести к серьезным заболеваниям.

Среди менее очевидных, но важных последствий специалист назвала неполное усвоение питательных веществ, из-за чего организм может недополучить из них витамины, минералы и другие полезные вещества. Возможно нарушение осанки, если человек опирается на локоть или находится в другой неестественной позе.

Кроме того, следует учитывать и психологический аспект: прием пищи лежа часто ассоциируется с болезнью, когда человек ослаблен. Регулярная привычка есть в кровати может неосознанно влиять на восприятие процесса питания, лишая его важной социальной и культурной составляющей. Организм не «настраивается» на прием пищи, что также может негативно сказаться на пищеварении.

Отдельно гастроэнтеролог подчеркнула, что привычка есть лежа особенно опасна для людей с заболеваниями ЖКТ, включая гастрит, ГЭРБ и грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, а также для пожилых людей и маленьких детей, у которых механизмы глотания и защиты дыхательных путей еще несовершенны или могут быть ослаблены.

Ранее врач перечислила самые вредные способы приготовления еды.