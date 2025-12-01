Москвича, который зарезал ножом собаку, отправили на исправительные работы

В Москве осудили мужчину, который убил немецкого дога

Жителя Москвы приговорили к исправительным работам за жестокое убийство собаки. О решении суда сообщили в столичной прокуратуре.

Суд признал 45-летнего Саркиса Овсояна виновным по делу о жестоком обращении, которое привело к гибели животного. Инцидент произошел 24 января 2024 года в лесном массиве на территории района Теплый Стан.

По данным следствия, Овсоян ударил ножом в спину немецкого дога, в результате чего собака погибла. Мужчина так и не признал свою вину.

Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Также суд удовлетворил иск хозяйки погибшего пса о компенсации морального вреда на сумму 400 тыс. рублей.

