На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лысогорский назначен первым замминистра промышленности России

Мишустин назначил Лысогорского первым замминистра промышленности и торговли
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым замминистра промышленности и торговли назначили заместителя главы Минпромторга России Кирилл Лысогорский. Соответствующее распоряжение доступно на официальном сайте правовых актов.

При этом согласно другому распоряжению, новым замминистра назначен Алексей Матушанский, занимавший ранее должность директора департамента стратегического развития и корпоративной политики ведомства.

Лысогорский заменил на новой должности Василия Осьмакова, который, в свою очередь, в октябре текущего года был назначен заместителем министра обороны России.

Известно, что Кирилл Лысогорский выполнял обязанности замминистра промышленности и торговли с 2022 года. Под его руководством, среди прочего, занимались вопросами в сфере ОПК и химического разоружения.

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ покинула свой пост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами