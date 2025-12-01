Лысогорский назначен первым замминистра промышленности России

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил первым замминистра промышленности и торговли назначили заместителя главы Минпромторга России Кирилл Лысогорский. Соответствующее распоряжение доступно на официальном сайте правовых актов.

При этом согласно другому распоряжению, новым замминистра назначен Алексей Матушанский, занимавший ранее должность директора департамента стратегического развития и корпоративной политики ведомства.

Лысогорский заменил на новой должности Василия Осьмакова, который, в свою очередь, в октябре текущего года был назначен заместителем министра обороны России.

Известно, что Кирилл Лысогорский выполнял обязанности замминистра промышленности и торговли с 2022 года. Под его руководством, среди прочего, занимались вопросами в сфере ОПК и химического разоружения.

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ покинула свой пост.