Мужчина попытался совершить кражу и обстрелял продавца в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске задержали мужчину, устроившего стрельбу после неудачной попытки украсть товар. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по ХМАО.

Инцидент произошел в магазине алкогольной продукции на улице Сургутской. По предварительным данным, вооруженный посетитель попытался совершить кражу и произвел шесть выстрелов из пистолета в сторону продавца, пытавшегося его остановить.

Стрелок скрылся с места происшествия, но был задержан и обезоружен на улице Свободы сотрудниками Росгвардии. Затем они передали его полицейским. Пистолет, оказавшийся пневматическим, изъяли. В отношении 37-летнего местного жителя возбудили уголовное дело.

Ранее преступник ограбил ювелирный магазин и попытался убежать от полиции голышом.

