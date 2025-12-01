Россиянам рассказали, как законно срубить новогоднюю ель

Чтобы законно срубить новогоднюю ель в лесу, нужно заключить договор с лесничеством и оплатить его, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

В таком документе указывается конкретный участок, сроки рубки, допустимая высота дерева и количество стволов. При этом юрист подчеркнул, что подобная практика действует не во всех регионах России.

«Лесной кодекс относит заготовку хвойных деревьев к отдельному виду использования лесов: для гражданина это означает, что выход в лес с целью срубить дерево допускается только при наличии договора с лесничеством. В противном случае применяется статья 8.28 КоАП РФ, а при достижении порога значительного ущерба — статья 260 УК РФ. Гражданин, желающий самостоятельно заготовить ель, должен сначала убедиться, что регион допускает заготовку для личных нужд . В ряде субъектов РФ это право не предоставляется физическим лицам вовсе, заготовка ведется только организациями. Если возможность предусмотрена, нужно обратиться в лесничество или через «Госуслуги» подать заявление и заключить договор купли-продажи лесных насаждений. В договоре указываются: конкретный участок лесного фонда, сроки рубки, допустимая высота дерева и количество стволов. Оплата договора дает право выехать на указанный участок и заготовить дерево строго в пределах условий», — пояснил Русяев.

По словам юриста, документы, подтверждающие законное происхождение дерева, предъявляются при проверках, которые в предновогодний период проводят лесная охрана и ГИБДД. Если в автомобиле обнаружат свежесрубленную ель без договора и платежных документов, ситуацию квалифицируют как незаконную рубку.

«Составляется протокол по КоАП, дерево и инструмент подлежат изъятию. Ущерб лесу рассчитывается по таксам, утвержденным правительством; сумма зависит от породы, высоты, местоположения [дерева]. При превышении порога значительного ущерба материалы передаются в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании», — отметил Русяев.

Особо охраняемые природные территории — национальные парки, заповедники, заказники — имеют дополнительный правовой режим. Схожие ограничения введены в лесопарковых зеленых поясах вокруг городов и в городских лесах: здесь действуют дополнительные региональные санкции, и правоприменение отличается повышенной строгостью.

Эксперт также объяснил, нужно ли получать разрешение на сруб хвойного дерева, если оно растет во дворе собственного дома.

«Если участок относится к ИЖС, СНТ или ЛПХ, не входит в границы лесного фонда и особо охраняемой зоны, а ель посажена собственником или предшествующим владельцем, ее сруб для бытовых нужд обычно не требует разрешений. Если же часть участка находится в лесном фонде, деревья считаются лесными насаждениями: для их рубки нужен порубочный билет , иначе наступает ответственность по тем же составам, что и при заготовке в лесу. Дополнительно учитываются перечни ценных и редких пород», — уточнил Русяев.

