Наркоман во время пробежки избил пенсионера и отобрал у него трость, это попало на видео

В Ярославле 24-летний мужчина под действием наркотиков избил 75-летнего пенсионера и отобрал у него трость. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел днем на улице Большая Федоровская. Мужчина подбежал к пожилому прохожему и потребовал отдать ему трость. Получив отказ, он сначала скрылся, но затем вернулся и избил пенсионера, отобрав у него трость — этот момент попал на видео. После этого агрессор снял с себя джинсы и кроссовки и скрылся.

Полицейские задержали нападавшего. Мужчина пояснил, что «занимался спортом» и совершал пробежку перед тем, как напасть на пенсионера. По его словам, он находился под действием наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж. Ущерб оценили в 700 рублей.

Ранее мужчина ограбил пенсионерку в Калининграде, выхватив у нее из рук телефон.

