Жена дважды ударила россиянина в грудь вилкой для разделки мяса

В Волгоградской области женщина дважды ударила мужа вилкой для разделки мяса

В Волгоградской области 42-летняя женщина дважды ударила своего 36-летнего супруга вилкой для разделки мяса в грудь. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, все началось с бытовой ссоры между супругами. В ходе конфликта женщина ударила мужа кухонной вилкой в область левой части груди.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение с проникающим колотым ранением грудной клетки — об этом врачи сообщили сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.

