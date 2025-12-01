Собака спасла жизнь хозяйке, учуяв у нее аневризму мозга

Newsweek: собака в США учуяла у хозяйки аневризму мозга и спасла ей жизнь

В Миссури двухлетняя спасенная собака по кличке Санни помогла своей хозяйке обнаружить опасную аневризму мозга, пишет Newsweek.

31-летняя Кензи Кинни Сеймур рассказала в соцсетях, что питомец внезапно стал необычно тревожным и буквально не отходил от ее шеи. Собака постоянно скулила, навязчиво лизала хозяйку и ложилась так, чтобы касаться ее спины, шеи и плеч.

«Не знаю, предсказала ли она это, но чувствовала, что что-то не так», — рассказала Сеймур.

Как оказалось, это было не впервые: Санни уже реагировала на проблемы со здоровьем хозяйки, в том числе на ногу, пострадавшую из-за хронических тромбов.

«Когда она так нервничает, это всегда тревожно — обычно это к чему-то», — добавила американка.

Обеспокоенная, женщина отправилась в отделение неотложной помощи из-за сильной боли в голове и шее. Хотя врачи сначала планировали отправить ее домой, Сеймур настояла на томографии — и сканирование выявило аневризму мозга.

Сейчас женщина ожидает консультацию у невролога и признается, что живет «день за днем», благодаря свою собаку.

Ранее маленькая собака спасла семью из горящего дома.