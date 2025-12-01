На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Чемпионате» рассказали о влиянии современных технологий на спорт

Главред «Чемпионата» Опахин отметил роль ИИ и цифровых технологий в спорте
Фото предоставлено пресс-службой Фонда Потанина

В конце ноября в Москве прошли два ключевых спортивных форума с участием главного редактора «Чемпионата» Вячеслава Опахина. Об этом сообщает пресс-служба спортивного портала.

Так, 27 ноября в «Лужниках» он выступил модератором кейс-сессии «Контент решает: как влюбить в спорт через диджитал-маркетинг?» в рамках «Спорт Бизнес Конгресса».

Участниками мероприятия стали представители спортивного маркетинга, медиапроизводства и digital-коммуникаций. Они обсудили, как качественный контент формирует эмоциональную вовлеченность и превращает зрителя в преданного болельщика.

На следующий день, 28 ноября, Опахин провел дискуссию «Искусственный интеллект для социального спорта» на конференции «Спорт и общество: правила игры», организованной благотворительным фондом Владимира Потанина.

Спикеры рассмотрели применение ИИ для персонализации тренировок, расширения доступности спорта и повышения безопасности, а также обсудили платформенные решения для поддержки социальных спортивных инициатив и развитие фиджитал-технологий.

Особое внимание было уделено доступности отечественных решений.

«Вопреки расхожему мнению, такие системы в России есть и успешно работают. Российские разработки не уступают в качестве зарубежным аналогам, при этом могут быть значительно дешевле. Они уже используются как полноценные рабочие инструменты в спортивных школах и командах», — отметил главред «Чемпионата».

В качестве примера Опахин рассказал о бюджетных отечественных системах мониторинга здоровья спортсменов в реальном времени.

