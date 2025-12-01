Россияне смогут входить в кабинет S7 Airlines по единому аккаунту Сбера

Пользователи сайта S7 Airlines теперь могут пройти авторизацию по Сбер ID, сообщила пресс-служба Сбера.

Уточняется, что вход по Сбер ID работает по принципу двухфакторной аутентификации. При этом партнерам не передаются данные карт, счетов, вкладов и доступ к «СберБанк Онлайн».



Пользователям, у которых уже есть профиль S7, будет предложено связать его со Сбер ID.



Отмечается, что решение освобождает пользователей от необходимости запоминать логины и пароли, а также позволяет воспользоваться функцией автозаполнения персональных данных, что ускорит работу с онлайн-сервисами.

«Авторизация по Сбер ID на сайте авиакомпании помогает сохранить время миллионам путешественников и позволит сосредоточиться на маршруте и цели поездки», — отметил вице-президент директор департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбера Иван Кузьмин.

Глава направления развития сервисов лояльности B2C S7 Airlines Андрей Лунин подчеркнул, что внедрение входа со Сбер ID позволяет компании усилить защиту данных клиентов и ускорить процесс бронирования.