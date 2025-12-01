Гендиректор News Media Holding высказался об изменениях рынка быстрых новостей

Рынок быстрых новостей в России трансформируется. Telegram стал главной платформой для потребления новостного контента в стране. Об этом гендиректор News Media Holding Максим Иксанов (Mash, SHOT, LIFE, газета «Жизнь») сообщил в эфире радио Business FM.

Глава холдинга заявил, что теперь в экосистеме Telegram решающую роль играют не подписчики, а количество просмотров публикаций. При этом, по его словам, резкие всплески трафика спустя неделю говорят о накрутке, поскольку органика работает только на протяжении первых суток. Поэтому качественный охват аудитории остается главным аргументом для рекламодателей, подчеркнул Иксанов.

Он отметил, что за последние несколько лет эмоциональная «планка» новостей выросла, и то, что шокировало читателей в прошлом, уже не вызывает такой реакции. Поэтому, по словам Иксанова, сегодня новостной контент должен быть более эмоциональным.

Одними из главных вызовов рынка являются увеличение количества фейков и сложность проверки достоверности визуального контента. Медиаменеджер отметил, что крупные расследования редко окупаются напрямую, однако они положительно влияют на доверие аудитории, что является главным критерием для рекламодателей.

Ранее в Госдуме рассказали о завершении импортозамещения WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).