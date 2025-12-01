На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гендиректор News Media Holding высказался об изменениях рынка быстрых новостей

Глава News Media Holding Иксанов заявил, что рынок быстрых новостей изменился
Максим Иксанов/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рынок быстрых новостей в России трансформируется. Telegram стал главной платформой для потребления новостного контента в стране. Об этом гендиректор News Media Holding Максим Иксанов (Mash, SHOT, LIFE, газета «Жизнь») сообщил в эфире радио Business FM.

Глава холдинга заявил, что теперь в экосистеме Telegram решающую роль играют не подписчики, а количество просмотров публикаций. При этом, по его словам, резкие всплески трафика спустя неделю говорят о накрутке, поскольку органика работает только на протяжении первых суток. Поэтому качественный охват аудитории остается главным аргументом для рекламодателей, подчеркнул Иксанов.

Он отметил, что за последние несколько лет эмоциональная «планка» новостей выросла, и то, что шокировало читателей в прошлом, уже не вызывает такой реакции. Поэтому, по словам Иксанова, сегодня новостной контент должен быть более эмоциональным.

Одними из главных вызовов рынка являются увеличение количества фейков и сложность проверки достоверности визуального контента. Медиаменеджер отметил, что крупные расследования редко окупаются напрямую, однако они положительно влияют на доверие аудитории, что является главным критерием для рекламодателей.

Ранее в Госдуме рассказали о завершении импортозамещения WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

