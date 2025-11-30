В Госдуме рассказали о завершении импортозамещения WhatsApp

Работа по импортозамещению WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) успешно завершается, благодаря стремительному развитию платформы Mах. Об этом в соцсети Max сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, у WhatsApp было достаточно времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — написал депутат.

В пятницу глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что в России неизбежно заблокируют мессенджер WhatsApp – это может произойти как в ближайшее время, так и через год. Он нарушает минимум пять законов, поэтому оснований для этого достаточно. Его судьба сегодня напрямую зависит от того, как быстро россияне привыкнут пользоваться отечественным MAX, насколько это будет удобно и эффективно.

На днях член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин также назвал блокировку WhatsApp вопросом времени. Он заявил, что компания-владелец системно игнорирует российские правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, поэтому этот вопрос предопределен.

Ранее россиян предупредили о рассылке вируса Astaroth через WhatsApp.