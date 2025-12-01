Воронежский почтальон отдала мошенникам 7 млн рублей

В Воронежской области почтальон поверила мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что 49-летней сотруднице почты пришло уведомление о входе в аккаунт на Госуслугах. Затем ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка и ФСБ. Он сообщил, что персональные данные женщины подверглись утечке и теперь ее подозревают в спонсировании недружественного государства. Под этим предлогом ее убедили положить сбережения на «безопасный счет». Испуганная россиянка поверила аферистам, обналичила в банке 7 млн рублей и передала их курьеру.

По факту произошедшего с почтальоном возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее москвичка лишилась более 27 млн рублей после звонка о проверке батарей.