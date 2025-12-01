В Москве с 2020 года построили более 20 зданий для пожарных и полиции

Ефимов: 26 зданий для полицейских и пожарных построили в Москве за пять лет

В Москве в течение пяти лет были построены 26 зданий для работников полиции и пожарной службы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, его слова приводит официальный портал городского правительства.

«Это современные здания для отделов полиции, опорных пунктов участковых уполномоченных и пожарных депо общей площадью около 160 тысяч квадратных метров», — сказал он.

Самый большой объект возвели в Очаково-Матвеевском. Площадь комплекса из двух зданий составил порядка 60 тысяч «квадратов».

Новость дополняется.