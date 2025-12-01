На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Нидерландов услышали звуки сирен

В Нидерландах протестировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях
true
true
true
close
Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях NL-Alert протестировали в Нидерландах в понедельник. Об этом сообщило РИА Новости.

Жители королевства в 12:00 по местному времени (14:00 мск) получили сообщение на телефон с предупреждением, что правительство будет оповещать граждан о ЧС через систему NL-Alert.

В сообщении отмечалось, что это тестирование и никаких действий предпринимать не следует.

По всей стране также можно было услышать звук сирены.

Проверка системы оповещения в Нидерландах происходит два раза в год: в первый понедельник июня и в первый понедельник декабря.

NL-Alert — это система оповещения в Нидерландах, которая предупреждает население о возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как крупные пожары, стихийные бедствия, техногенные аварии и другие кризисные ситуации.

Масштабная проверка готовности систем оповещения населения прошла в России 1 октября.

Ранее в Польше провели масштабную проверку бомбоубежищ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами