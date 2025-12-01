Жители Нидерландов услышали звуки сирен

В Нидерландах протестировали систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

Систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях NL-Alert протестировали в Нидерландах в понедельник. Об этом сообщило РИА Новости.

Жители королевства в 12:00 по местному времени (14:00 мск) получили сообщение на телефон с предупреждением, что правительство будет оповещать граждан о ЧС через систему NL-Alert.

В сообщении отмечалось, что это тестирование и никаких действий предпринимать не следует.

По всей стране также можно было услышать звук сирены.

Проверка системы оповещения в Нидерландах происходит два раза в год: в первый понедельник июня и в первый понедельник декабря.

NL-Alert — это система оповещения в Нидерландах, которая предупреждает население о возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как крупные пожары, стихийные бедствия, техногенные аварии и другие кризисные ситуации.

Масштабная проверка готовности систем оповещения населения прошла в России 1 октября.

Ранее в Польше провели масштабную проверку бомбоубежищ.