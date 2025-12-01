На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умерла старейшая россиянка-рекордсменка Клавдия Гадючкина

LongeviQuest: старейшая россиянка Клавдия Гадючкина умерла в возрасте 114 лет
Telegram-канал «Михаил Евраев»

Старейшая жительница России Клавдия Гадючкина умерла в возрасте 114 лет. Об этом сообщили в Европейской организации по изучению супердолголетия (ESO) и LongeviQuest.

Там уточнили, что она умерла 29 ноября на 114-м году жизни, проведя последние недели в ухудшающемся состоянии здоровья. О смерти, как указано в сообщении организации, сообщила внучка долгожительницы Ольга, отметившая, что женщина ушла спокойно.

Трагические новости подтвердил губернатор региона Михаил Евраев.

«Для нас она была не просто рекордсменом – она была живой историей, человеком, который прожил больше века, сохранив ясную память, мудрость и удивительное отношение к жизни», — написал он.

В октябре этого года LongeviQuest включила Гадючкину в пятерку самых долгоживущих людей планеты.

Гадючкина родилась в ярославском селе Норское. Она утверждала, что появилась на свет 24 ноября 1909 года, однако установлено, что фактическая дата — 5 декабря 1910-го.

Ее мать умерла от рака, когда девочке было девять. Отец-плотник вынужден был много работать, чтобы обеспечить семью, и Клавдии пришлось оставить школу после третьего класса. В 15 лет она устроилась на прядильную фабрику «Красный Перевал», где прошла путь от подсобного рабочего до передовика производства и проработала в общей сложности 52 года. За успехи она получила граммофон.

В начале 1928 года Гадючкина вышла замуж за Сергея Петровича. У пары родилось пятеро детей — дочь Рита в конце 1928 года, двое детей умерли в младенчестве, первый сын появился в январе 1942 года, в разгар войны, второй — в 1945-м. Перед отправкой на фронт муж просил ее при необходимости менять любые вещи на еду. Он умер в 1956 году от травмы, полученной на заводе.

После выхода на пенсию Гадючкина сохраняла активность и самостоятельность: по сведениям LongeviQuest, даже в 107 лет она могла выполнять домашние дела.

Ранее в Тюмени скончался заслуженный врач РФ Сергей Ярцев.

