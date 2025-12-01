На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине запретят продавать коньяк

На Украине запретят продавать алкоголь с названием «коньяк» вместо «бренди»
Depositphotos

Производители алкоголя на Украине с 1 января 2026 года должны полностью отказаться от названия «коньяк» и перейти на термин «бренди». Об этом пишет Forbes.Украина.

Это требование Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое завершит десятилетний переходный период, необходимый для адаптации рынка.

Крупные производители сохраняют значительные объемы производства, но не все готовы менять этикетки и запускать информационные кампании. В «Винокурне Аккермана» заявили, что после обстрелов потеряли цех и склад на €10 млн и ресурсы для ребрендинга исчерпаны.

По оценкам представителей отрасли, смена названия и работа с информированием потребителей может снизить продажи на 25-50%. Полная кампания ребрендинга будет стоить каждому производителю €500 тыс. — €600 тыс.

Бизнес просит власти отсрочить переходный период еще на 10 лет, однако продление срока не планируется.

Со следующего года за использование названия «коньяк» производители будут получать штрафы от 43 тыс. до 129 тыс. грн за каждый отдельный факт нарушения, независимо от партии или объемов. При этом магазины смогут продавать напитки, изготовленные как «коньяк» до 1 января.

Ранее эксперты развеяли мифы о лечении простуды горячим алкоголем.

