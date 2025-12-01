Медиахолдинг Rambler&Co стал лауреатом премии Союза журналистов России

Rambler&Co стал лауреатом премии Союза журналистов России, фиджитал-решение медиахолдинга «На скорости медиа» признано лучшим в номинации «Общественно значимые проекты», рассказала пресс-служба компании.

Cообщается, что награды удостоена иммерсивная PR-инициатива, представленная на первых «Играх будущего» в Казани. Она представляет собой образовательную площадку, на которой современные медиа защищали пользователя через спорт и заботу о себе. Ее посетили около 200 тыс. человек.

В Rambler&Co подчеркнули, что проект наглядно продемонстрировал принципы работы медиа и важность осознанного потребления информации.

«Получить награду «Золотой стратегии» в конкурентной номинации «Общественно значимые проекты» — это признание профессионализма нашей команды. На мой взгляд, даже самый технологичный проект становится по-настоящему общественно значимым благодаря правильной коммуникационной стратегии. Для нас важно, что жюри оценило не только креативность, но и стратегический подход, где каждый элемент активности был направлен на поддержку людей в решении ключевых вызовов современного инфопространства», — отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.

По ее мнению, награда подтверждает — когда коммуникация становится не просто инструментом продвижения, а настоящей опорой для аудитории, она создает реальную ценность для общества.