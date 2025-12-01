В Казахстане возбудили уголовные дела против главреда известного СМИ

Департамент полиции Алма-Аты возбудил уголовное дело в отношении главреда казахстанского СМИ Orda Гульнары Бажкеновой, в редакции издания и по месту ее жительства прошли обыски. Об этом сообщила редакция Orda в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники издания длительное время не выходили на связь. Предполагается, что у них забрали телефоны.

«В редакции проходят следственные действия, вокруг ходят мужчины в черном, стоят машины без опознавательных знаков», — рассказали в редакции.

В департаменте полиции Алматы заявили, что причиной для уголовных дел стали две публикации в Orda. Одна якобы содержала неверные сведения о взятке правоохранителем, другая — искаженную информацию об ущербе в имущественном споре. В следственных органах считают, что эти действия нанесли ущерб репутации сотрудникам полиции. Также расследуют аналогичные заявления по «прошлым годам», их число не называется.

В ведомстве сообщили, что правоохранители изъяли электронные устройства и материалы для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Ильи Косыгина (признан в РФ иностранным агентом).