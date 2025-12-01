На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане возбудили уголовные дела против главреда известного СМИ

В Казахстане возбудили уголовные дела против главреда издания Orda Бажкеновой
true
true
true
close
Gulnara Bazhkenova/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Департамент полиции Алма-Аты возбудил уголовное дело в отношении главреда казахстанского СМИ Orda Гульнары Бажкеновой, в редакции издания и по месту ее жительства прошли обыски. Об этом сообщила редакция Orda в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники издания длительное время не выходили на связь. Предполагается, что у них забрали телефоны.

«В редакции проходят следственные действия, вокруг ходят мужчины в черном, стоят машины без опознавательных знаков», — рассказали в редакции.

В департаменте полиции Алматы заявили, что причиной для уголовных дел стали две публикации в Orda. Одна якобы содержала неверные сведения о взятке правоохранителем, другая — искаженную информацию об ущербе в имущественном споре. В следственных органах считают, что эти действия нанесли ущерб репутации сотрудникам полиции. Также расследуют аналогичные заявления по «прошлым годам», их число не называется.

В ведомстве сообщили, что правоохранители изъяли электронные устройства и материалы для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Ильи Косыгина (признан в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами