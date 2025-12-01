Юноша украл из ПВЗ маркетплейса в Москве телефоны на сотни тысяч рублей и попал на видео

В Москве юноша украл из ПВЗ маркетплейса телефоны почти на 600 тысяч рублей

В Москве молодой человек украл из ПВЗ маркетплейса дорогостоящие телефоны и скрылся. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Предварительно, неизвестный оформил на маркетплейсе заказы без оплаты. После этого по его указанию 16-летний юноша пришел в пункт выдачи заказов на Гончарной набережной, и, воспользовавшись удобным моментом, открыто похитил два телефона, а затем скрылся с места. Аналогичным образом он украл еще два смартфона в пункте выдачи на улице Миклухо-Маклая. Общая сумма ущерба от этих краж превысила 584 тысячи рублей.

Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление деталей и обстоятельств произошедшего.

