На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша украл из ПВЗ маркетплейса в Москве телефоны на сотни тысяч рублей и попал на видео

В Москве юноша украл из ПВЗ маркетплейса телефоны почти на 600 тысяч рублей
true
true
true

В Москве молодой человек украл из ПВЗ маркетплейса дорогостоящие телефоны и скрылся. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Предварительно, неизвестный оформил на маркетплейсе заказы без оплаты. После этого по его указанию 16-летний юноша пришел в пункт выдачи заказов на Гончарной набережной, и, воспользовавшись удобным моментом, открыто похитил два телефона, а затем скрылся с места. Аналогичным образом он украл еще два смартфона в пункте выдачи на улице Миклухо-Маклая. Общая сумма ущерба от этих краж превысила 584 тысячи рублей.

Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент устанавливаются. Таганская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление деталей и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Петербурге женщина украла посылки из пункта выдачи, найдя ключ под подоконником.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами