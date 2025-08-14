На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге женщина украла посылки из пункта выдачи, найдя ключ под подоконником

В Петербурге женщина нашла ключ от пункта выдачи в тайнике и украла посылки
Виталий Аньков/РИА Новости

В Петербурге будут судить местную жительницу за кражу 60 заказов из пункта выдачи маркетплейса. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, инцидент произошел в середине мая. 44-летняя обвиняемая нашла под подоконником ключ от входной двери в пункт выдачи маркетплейса по улице Композиторов.

Злоумышленница пробралась в помещение и похитила более 60 посылок на общую сумму свыше 190 тысяч рублей. Краденное она успела перепродать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, украл у спящего телефон, снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

Ранее в Москве курьер украл самокат из ПВЗ и попал на видео.

