В Петербурге женщина украла посылки из пункта выдачи, найдя ключ под подоконником

В Петербурге женщина нашла ключ от пункта выдачи в тайнике и украла посылки

В Петербурге будут судить местную жительницу за кражу 60 заказов из пункта выдачи маркетплейса. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, инцидент произошел в середине мая. 44-летняя обвиняемая нашла под подоконником ключ от входной двери в пункт выдачи маркетплейса по улице Композиторов.

Злоумышленница пробралась в помещение и похитила более 60 посылок на общую сумму свыше 190 тысяч рублей. Краденное она успела перепродать. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигурантке может грозить до пяти лет лишения свободы.

