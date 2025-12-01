Россиян предупредили о рисках передозировки протеина

Неправильное употребление протеина и других спортивных добавок может привести к аллергическим реакциям, слабительному эффекту и даже поражению почек. Об этом «Известиям» рассказала врач Bioniq, диетолог, эндокринолог Дарья Диброва.

Специалист объяснила, что протеиновые добавки можно использовать в качестве дополнительного источника белка, но при этом они не должны становиться заменой полноценных продуктов.

«Рекомендуется использовать сублимированный белок людям, которые в силу убеждений на долгий срок или постоянно отказываются от продуктов животного происхождения. Также на период восстановления после длительной болезни/пераций должна быть увеличена суточная потребность в белке до 1,6–2,0 кг/массы тела, по согласованию с врачом данная норма может быть достигнута в том числе с помощью протеиновых добавок», — рассказала врач.

Специалист предупредила, что постоянное превышение суточной нормы белка может привести к поражению почек, появлению аллергических реакций и слабительному эффекту из-за подсластителей. При регулярном избытке этого компонента также появляется тяжесть в животе, вздутие, метеоризм и задержки стула, а в редких случаях может произойти белковая интоксикация.

Диброва добавила, что невозможно набрать мышечную массу только с помощью употребления протеина, избегая при этом регулярных силовых тренировок. По ее словам, эта добавка является лишь строительным материалом.

Врач подчеркнула, что в качестве источников белка рекомендуется использовать яйца, птицу, красное мясо в ограниченном количестве, субпродукты, рыбу, морепродукты, а также бобовые и соевые продукты. Десерты и напитки с добавлением протеина могут быть лишь частью рациона. При этом важно выбирать эти продукты внимательно.

«Калорийность популярных протеиновых батончиков и количество в них насыщенных (вредных) жиров может быть приравнено к составу обыкновенных шоколадок и десертов, кроме того, производители иногда хитрят и завышают цифры белка на упаковках, дабы привлечь потребителя», — напомнила диетолог.

