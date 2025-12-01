На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец предстал перед судом за хищение около 320 млн рублей на оборонзаказе

Петербуржца осудили на пять лет за мошенничество в рамках оборонзаказа
close
Depositphotos

Жителя Санкт-Петербурга Андрея Виноградова приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в деятельности организованной преступной группы (ОПГ), похитившей около 320 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках оборонного заказа. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в Telegram-канале.

Из заявления следует, что мужчина в период с марта по май 2020 года создал и возглавил организованную преступную группу. Для этого он использовал имеющиеся у него обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса.

«Коммерсанты объединились с целью хищения денег по государственному контракту министерства обороны России на строительство объекта в Приморском крае. <...> Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал <...> [Виноградова] виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что с петербуржца в доход государства была взыскана сумма причиненного ущерба — 319,9 млн рублей.

По данным следствия, члены ОПГ получили аванс в этом размере, используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии. Злоумышленники под видом оплаты поставок материалов и работ по строительству объекта в Приморском крае перечислили денежные средства на счета подконтрольных организаций и третьих лиц, предоставлявших не связанные с выполнением государственного контракта услуги. Часть средств использовали для создания видимости строительной деятельности, в том числе уплатив налоги и начислив заработные платы сотрудникам.

Ранее суд вынес приговор заместителю начальника тыла Росгвардии Мирзе Мирзаеву по делу о взяточничестве.

