В Госдуме рассказали о важности «пятна застройки» при строительстве дома

Депутат Чаплин напомнил о важности закрепления границ участка перед строительством дома
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

Перед строительством дома нужно убедиться, что участок подходит для такого вида использования и ничем не обременен. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, отметив, что одним из важнейших этапов также является документальное закрепление границ — межевание.

«Каждый владелец должен точно знать категорию своих земель и вид разрешенного использования, будь то индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводческое некоммерческое товарищество. От этого напрямую зависит, можно ли на участке возводить капитальный дом. Необходимо получить актуальную выписку из единого государственного реестра недвижимости и градостроительный план. Они покажут не только назначение, но и возможные обременения или сервитуты. Если вид использования не подходит для запланированного строительства, нужно заранее озаботиться процедурой его изменения, чтобы не нарушить закон. Далее следует установить и закрепить границы участка. Межевание и вынос границ в натуру — это способ избежать споров с соседями и гарантия того, что ваш будущий дом не залезет на чужую территорию. Межевой план, составленный кадастровым инженером, станет основным документом. Следом за этим разрабатываются детальные схемы. Нужно подготовить план участка и схему его расположения. На этом этапе важно грамотно согласовать размещение всех будущих объектов: самого дома с обязательными отступами от границ, бани, системы очистки сточных вод, газоотвода. Ошибки в планировке потом будет очень дорого исправлять», — сказал он.

Чаплин добавил, что для прокладки коммуникаций и выбора фундамента необходимо узнать данные о рельефе, после чего можно сформировать «пятно застройки» — конкретное место постройки дома.

«Топографическая съемка определяет все высоты и перепады на участке, расположение существующих подземных коммуникаций. Эти сведения в специальном формате затем передаются проектировщикам для разработки фундамента и генерального плана. Исследования грунтов и уровня подземных вод отвечают на ключевой вопрос: какой тип фундамента — плита, сваи или ленточный — будет надежным и экономически оправданным на этой земле. Игнорирование геологии — это прямой риск просадок, трещин в стенах и огромных затрат на ремонт. После получения всех данных можно приступать к планировке территории. Нужно сформировать так называемое «пятно застройки» — место, где будет стоять дом. Оптимально разместить его, учитывая стороны света, подъездные пути, расположение септика, скважины и зоны отдыха. Распространенная ошибка — ставить дом вплотную к границе или в низине, где скапливается вода», — объяснил он.

Депутат уточнил, что нужно заранее оформить технические условия на подключение электричества и газа, а также оценить возможности водоснабжения. По его словам, перед началом самих работ нужно расчистить участок.

«Требуется убрать кусты, поросль, старые и ветхие постройки. При необходимости вырубки деревьев помните: в каждом регионе свои правила, часто требуется специальное разрешение. Вывоз мусора тоже лучше планировать заранее, сравнив цены у разных подрядчиков. Чтобы работы шли без сбоев, нужен минимальный комфорт для рабочих и сохранность материалов. Организуйте подъездные пути, установите бытовку, склад, ограждение по периметру и временный щиток с электропитанием и освещением. Только после всех предыдущих этапов можно с чистой совестью и точностью разметить на местности оси будущего дома и траншеи под фундамент. Это финальная подготовка котлована, открывающая путь непосредственно к строительству», — заключил Чаплин.

Ранее россиянам рассказали, что нельзя строить на даче.

