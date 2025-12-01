В Японии представили стиральную машину для людей, пишет NDTV.

Устройство, разработанное технологической компанией Science, представляет собой капсулу, в которой человек может лечь, закрыть прозрачную крышку и пройти полный цикл очищения — без вращения, но с успокаивающей музыкой и световыми эффектами.

Презентация устройства собрала огромные очереди на выставке Expo Osaka 2025. По словам представительницы компании Сачико Маэкуры, новое устройство призвано «мыть не только тело, но и душу». Машина оснащена датчиками, которые отслеживают сердечный ритм и жизненные показатели пользователя на протяжении всего процесса.

Высокий интерес со стороны международных компаний — включая американского оператора курортов — подтолкнул Science к коммерциализации прототипа. Первым покупателем стала гостиница в Осаке, которая планирует предложить гостям уникальную спа-услугу.

Из-за высокой стоимости и новизны производство ограничено — компания планирует выпустить около 50 единиц таких стиральных машин. Стоимость одной составит около $385 тысяч.

Ранее компания из Японии создала фильтр, превращающий гневные крики в спокойную речь.