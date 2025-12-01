На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии родственник украл выплаты у матери не вернувшегося с СВО бойца

В Башкирии мужчину будут судить за кражу выплат матери участника СВО
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Башкирии молодой человек предстанет перед судом за кражу денег у женщины. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 24-летний житель Стерлитамака узнал, что его родственник не вернулся из зоны спецоперации. Мать бойца, которая приходится фигуранту бабушкой, получила соответствующие выплаты.

В какой-то момент юноша узнал код доступа к приложению банка на телефоне пенсионерки и стал переводить деньги на свой счет. Средства поступали в течение трех месяцев.

«Всего таким образом он получил более 1,8 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», – сообщается в публикации.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной в особо крупном размере. Сам фигурант признался в содеянном.

В результате на его земельный участок и счета наложили арест. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Иркутске женщина пыталась получить выплаты и лишилась 9 млн рублей.

