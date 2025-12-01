На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Корги выбросили в мусорку в Подмосковье

В Подмосковье корги выбросили в мусорку
Telegram-канал «Жк Самолет Люберцы»

В Подмосковье неизвестные выбросили корги из машины на мусорку. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

Инцидент произошел 29 ноября в городе Люберцы. Местная жительница обнаружила в мусорном контейнере обессиленную, неухоженную и заторможенную собаку породы корги. В чате поселка был организован поиск информации. После просмотра записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что утром собаку вытащили из автомобиля и выбросили в контейнер.

По информации Telegram-канала «ЖК Самолет Люберцы», неравнодушные отвезли животное к ветеринару. Выяснилось, что это девочка, которая, предположительно, жила у заводчиков. Ее могли выбросить в связи с тем, что та больше не могла рожать щенков.

Ранее житель Красноярска сломал лапу доберману и выбросил его в подъезд.

