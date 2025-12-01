В Британии произошла вспышка средневековой кожной инфекции, пишет LAD Bible.

Как пишут СМИ, речь идет о чесотке. На юго-западе Великобритании зафиксирована вспышка этого заболевания, что вынудило ряд учебных заведений в Девоне временно закрыться в качестве меры предосторожности.

По данным СМИ, в одном учебном заведении подтверждено как минимум семь случаев инфекции, диагностированных медицинским работником. Общее число заболевших в регионе выросло до 19, и уже пять школ, включая две начальные, сообщили о вспышках и приостановили работу.

Дерматологи предупреждают, что рост числа случаев может быть связан с поздней диагностикой: пациенты принимают симптомы чесотки за экзему и не обращаются своевременно к врачам.

Хотя чесотка обычно не представляет серьезной угрозы, отмечают врачи, лечение необходимо начинать как можно раньше. Чтобы предотвратить распространение инфекции, необходимо постирать одежду и постельное белье при температуре не менее 60 градусов.

