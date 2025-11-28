На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности жидкой диеты

Специалист Соловьева: жидкая диета может вызвать ночные переедания
true
true
true
close
Freepik.com

Жидкая диета может повысить вероятность ночных перееданий, а также спровоцировать зацикленность на еде. Об этом Pravda.Ru рассказала wellness-эксперт Елена Соловьева.

По ее словам, особенно опасны такие ограничения после 30 лет, поскольку в этом возрасте организму сложнее восстанавливать мышечную массу. Любое резкое урезание калорий из-за этого ускорит процесс саркопении. В сочетании с высоким стрессом это приведет к «обвальному» эффекту: кожа теряет тонус, энергия падает, а вес возвращается быстрее.

«Я пробовала жидкую диету после интенсивной работы. Первые два дня казались легкими. Но на третий день резко упала энергия, а кожа стала сухой. Только возвращение к нормальному рациону восстановило самочувствие. Опыт убедил меня: жидкая диета — не инструмент для жизни», — заключила Соловьева.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого говорила, что жидкая диета, в ходе которой вся твердая еда заменяется напитками (смузи, белковыми коктейлями, супами-пюре, соками), не поможет добиться устойчивого похудения. По ее словам, за счет таких ограничений уйдет не жир, а вода, гликоген и часть мышц.

Ранее была названа диета, защищающая мозг от старения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами