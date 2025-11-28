Россиян предупредили об опасности жидкой диеты

Жидкая диета может повысить вероятность ночных перееданий, а также спровоцировать зацикленность на еде. Об этом Pravda.Ru рассказала wellness-эксперт Елена Соловьева.

По ее словам, особенно опасны такие ограничения после 30 лет, поскольку в этом возрасте организму сложнее восстанавливать мышечную массу. Любое резкое урезание калорий из-за этого ускорит процесс саркопении. В сочетании с высоким стрессом это приведет к «обвальному» эффекту: кожа теряет тонус, энергия падает, а вес возвращается быстрее.

«Я пробовала жидкую диету после интенсивной работы. Первые два дня казались легкими. Но на третий день резко упала энергия, а кожа стала сухой. Только возвращение к нормальному рациону восстановило самочувствие. Опыт убедил меня: жидкая диета — не инструмент для жизни», — заключила Соловьева.

Нутрициолог Анна Гордеева до этого говорила, что жидкая диета, в ходе которой вся твердая еда заменяется напитками (смузи, белковыми коктейлями, супами-пюре, соками), не поможет добиться устойчивого похудения. По ее словам, за счет таких ограничений уйдет не жир, а вода, гликоген и часть мышц.

