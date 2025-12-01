На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Афиша» и концертный зал «Зарядье» расширили партнерство

В «Зарядье» пройдут новогодняя елка и серия концертов «Афиши»
Ekaterina Bykova/Shutterstock/FOTODOM

Компания «Афиша» и концертный зал «Зарядье» объявили о стратегическом расширении партнерства, стороны переходят к совместному продвижению культурных событий, первыми мероприятиями станут детская сказка и серия взрослых концертов классической музыки, сообщила пресс-служба «Афиши».

Cообщается, что премьеры детской новогодней сказки и серии концертов состоятся в декабре 2025-го и январе 2026 года.

В «Афише» подчеркнули, что компания перешла от роли технологического партнера к созданию уникального контента, став полноценным участником креативной индустрии, работающим с ведущими культурными институциями.

«Это партнерство — синергия высочайшей музыкальной экспертизы и нашей уникальной компетенции как эксперта лайфстайла и одного из лидеров театрально-концертного билетного рынка. Наша общая задача — создавать события, где организация и глубина содержания обеспечивают зрителю комплексный опыт на всех этапах мероприятия», — отметил глава компании «Афиша» Евгений Сидоров.

В свою очередь, генеральный директор московского концертного зала «Зарядье» Иван Рудин сообщил, что для культурной институции ключевым в партнерстве с «Афишей» стала возможность совместного продвижения контента, который изначально ориентирован на современного, динамичного зрителя.

«При таком варианте взаимодействия кураторский подход и художественное качество усиливаются глубоким пониманием аудитории и актуальными форматами коммуникации», — считает он.

Сообщается, что серию совместных культурных мероприятий откроет 13 декабря этого года концерт хора MusicAeterna под управлением Виталия Полонского. На следующий день пройдет спектакль-концерт «Гамлет» с Евгением Мироновым и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина.

В период с 3 по 5 января 2026 года пройдут новогодние представления для детей «Волшебная одиссея. Миссия «Новый год»».

Все мероприятия доступны для бронирования эксклюзивно на «Афише».

