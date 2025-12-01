К сервису самовывоза Wildberries подключилась сеть магазинов косметики

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) подключила к сервису самовывоза Wildberries сеть магазинов косметики «Подружка», благодаря чему пользователи смогут забрать товары сети в ближайшем магазине ритейлера, сообщает пресс-служба компании.

Всего к сервису подключили 256 магазинов «Подружка» во всех регионах присутствия сети. В декабре компания планирует расширить сервис на все точки самовывоза ритейлера.

В Wildberries отметили, что на онлайн-витрине маркетплейса представлено более 15 тыс. оригинальных товаров сети магазинов «Подружка», включая парфюмерию, товары для волос, аксессуары и уходовую косметику.

В среднем заказ собирают за 20 минут, а товар хранят в магазине до 5 дней.

Как отметила руководитель направления доставки силами продавца РВБ Елизавета Шлеин, рынок красоты растет уверенными темпами, поэтому Wildberries активно развивает это направление.

«Подружка» присоединяется к числу крупных партнеров, которые ценят наш омниканальный подход и скорость внедрения цифровых инструментов в традиционные офлайн-форматы. Вместе мы расширяем доступность сегмента косметических средств и уходовых товаров в формате Click&Collect по всей стране», — сказала она.